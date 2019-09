Mobilità: il 48% sceglie i mezzi 'green' per spostarsi

Il 48% dei pisani la mattina si muove in centro città in autobus, a piedi o in bici, contro il 52% che preferisce spostarsi in auto o moto. È questo il primo dato che emerge dalla rilevazione condotta questa mattina dai volontari di Fiab Pisa, in collaborazione con Legambiente e 'Ufficio Bici' di Pisamo in occasione della 'Settimana Europea della Mobilità'. Intanto, il Comune implementa il numero delle stazioni di bike sharing 'CicloPi' e delle rastrelliere.

Oggetto del monitoraggio di questa mattina erano i tre ponti, Solferino, Di Mezzo e Vittoria. In due ore (dalle 07.30 alle 09.30) transitano da Ponte di Mezzo 392 auto, 820 biciclette, 8 autobus urbani e 127 moto, mentre sono 2194 i pisani, lavoratori, turisti, studenti, che lo attraversano a piedi. Molto più alti i dati sui ponti Solferino e Vittoria con 2.081 auto sul primo e 2.590 sul secondo.

In totale hanno attraversato i tre ponti 5.063 auto (40% del totale), 1.339 biciclette (10%), 1.442 moto (12%) e 3.413 pedoni (27%). Vengono conteggiati anche i passaggi degli autobus (141) con un numero stimato medio di 10 passeggeri per mezzo per un totale di 1.410 passeggeri (11%). Pertanto, la somma della mobilità sostenibile (passaggi in bicicletta, a piedi e in autobus) è del 48% sul totale, contro il 52% rappresentato dai passaggi in auto e moto.

"È un primo elemento su cui ragionare - dice il sindaco di Pisa Michele Conti - per comprendere le abitudini di chi lavora e vive nella nostra città e ringrazio le associazioni e i volontari per l'impegno profuso nella raccolta dati di questa mattina. Il tema posto dalla 'Settimana della Mobilità' deve stimolare le amministrazioni pubbliche ad attivare politiche di mobilità alternative a quelle tradizionali, come stiamo facendo a Pisa con il professor Massimo Dringoli al quale ho affidato la delega specifica. Su questo fronte abbiamo dato il via ai lavori per la pista ciclabile verso il mare e il ponte ciclopedonale di Riglione-Cisanello, così come stiamo lavorando per reperire le risorse necessarie a progettare la tramvia Stazione Centrale - Cisanello".

L’amministrazione comunale, attraverso Pisamo e l’apposito Ufficio Bici, sta anche incrementando il servizio di bike sharing 'CicloPi' proprio per favorire la mobilità sostenibile. A oggi sono 26 le stazioni di Ciclopi distribuite in tutta la città e diventeranno 39 entro il prossimo mese di ottobre, con la creazione di 13 nuovi punti di prelievo e consegna. Inoltre, sono in arrivo altre 60 rastrelliere blocca telaio per un totale di 480 posti che andranno a coprire zone della città particolarmente interessate da questo tipo di mobilità.

Pisa si conferma una delle prime città in Italia come viaggi giornalieri di bike sharing con la cifra 2.240 viaggi per anno ogni mille abitanti. Gli abbonati a 'CicloPi' sono 9.406, di questi 1.400 sono fidelizzati e gli altri sono abbonamenti mensili, settimanali e giornalieri.