Il 'Green Days Tour' fa tappa a Pisa: in sella ad una bici elettrica per rispettare l'ambiente

L'assessore all'Ambiente del Comune di Pisa Filippo Bedini ha accolto ieri, lunedì 9 dicembre, il passaggio del 'Green Days Tour', la campagna che si occupa di sensibilizzare alla tutela ambientale ed ha come obiettivo la lotta alle emissioni di Co2, promuovendo l'utilizzo di veicoli elettrici. Al progetto partecipano personaggi appartenenti al mondo dello sport e dello spettacolo, che, mediante una staffetta nazionale, realizzano il 'giro d’Italia in solitaria' senza produrre emissioni, percorrendo in 20 giorni oltre 5.000 km in sella a una city bike elettrica (U-JET).



La testimonial Marina Graziani al suo arrivo a Pisa in sella alla city bike elettrica è stata accolta dall'assessore Bedini in piazza XX Settembre, sotto l'albero di Natale, per un breve saluto, per poi ripartire alla volta delle altre due tappe toscane, Lucca e Firenze. Il Tour è partito il 3 dicembre da Milano e girerà tutta Italia, terminando il 22 dicembre in piazza San Pietro a Roma.

È possibile seguire le tappe del tour sul sito https://www. greendaystour.it.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Pisa usa la nostra Partner App gratuita !