Pronto il nuovo parcheggio per biciclette alla stazione: 200 posti e bike sharing

E' entrato in funzione il nuovo parcheggio per biciclette in zona stazione che si estende su un'area di 500 metri quadrati, tra la Sesta Porta e appunto la stazione ferroviaria. Può contenere 200 biciclette. Realizzata anche la nuova stazione per il bike-sharing da 12 posti. Il parcheggio è aperto tutto il giorno, naturalmente pubblico, e illuminato. Inoltre è dotato di videosorveglianza.

