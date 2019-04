Calcinaia: inaugurata la nuova pista ciclopedonale

E' stata inaugurata sabato 30 marzo la nuova pista ciclopedonale di Calcinaia che congiunge il sentiero che porta al bosco di Montecchio e tutto il quartiere di nuova costruzione con il centro del paese. Lunga poco meno di un km e ampia 2,5 m, è stata realizzata in esecuzione alla convenzione della lottizzazione 'La Conca' dall’Impresa Edile La Piazzetta.

I cittadini sono stati invitati dall'amministrazione comunale ad una salutare passeggiata che da Via Corsi (all’altezza dell’attraversamento pedonale che porta in via Matteotti) è finita appunto vicino al sentiero che conduce al polmone verde del paese.

Bambini sui rollerblade, adulti in bici, podisti della domenica hanno avuto modo così di testare il nuovo percorso e di saggiarne le qualità.

Decisamente soddisfatta di questa nuova realizzazione il sindaco di Calcinaia, Lucia Ciampi, che, dopo il rituale taglio del nastro, ha preso la parola: “E' un piacere vedere bambini e ragazzi giocare e percorrere questa pista. Si tratta dell’ennesima inaugurazione celebrata da questa amministrazione. Un’opera eccellente portata a termine dall’impresa La Piazzetta che ringraziamo per l’ottimo lavoro svolto”.

E un altro sentito grazie arriva proprio da Alessandro Cavallini, titolare dell’impresa edile La Piazzetta che ha realizzato la pista ciclopedonale: “Vorrei ringraziare tutta l’amministrazione con cui ho collaborato molto bene, la comandante della Polizia Municipale, Monica Vanni, e soprattutto tutta la mia squadra perché senza un team di persone motivate e determinate tutto questo non sarebbe stato possibile. Un’opera che sono sicuro sarà molto utilizzata da tutti i cittadini e che dedico a mio babbo scomparso circa un anno e mezzo fa”.

“Siamo estremamente fieri di quest’opera che permetterà ai cittadini di spostarsi in tutta tranquillità lungo questa bella pista realizzata in esecuzione alla convenzione di questa lottizzazione - ha affermato l'assessore Cristiano Alderigi - una pista ciclopedonale che continuerà fino all’argine dell’Arno quando sarà ultimata la nuova Scuola Primaria di Calcinaia che sarò peraltro costruita su un terreno ceduto in perequazione al Comune. Insomma con questo ulteriore intervento crediamo di aver mostrato ancora una volta che teniamo moltissimo all’ambiente e alla salute dei nostri cittadini, vogliamo che le nuove costruzioni sul territorio siano ecocompatibili e, soprattutto, a basso impatto ambientale. Inoltre è nostra intenzione incentivare la mobilità lenta come del resto abbiamo già mostrato di voler fare ottenendo il cospicuo finanziamento di 1.200.000 € per realizzare la pista ciclopedonale che, passando dal nostro territorio, collegherà le stazioni di Pontedera e quella di Cascina. Nell’area adiacente alla nuova scuola primaria sarà inoltre prevista un’area di sgambatura cani molto richiesta dai nostri concittadini e dai loro fedeli compagni”.