Superstrada Fi-Pi-Li: arriva la prima stazione per le auto elettriche

Sulla superstrada Fi-Pi-Li è in arrivo la prima stazione per le auto elettriche, anche se non è tra le più convenzionali visto che sarà in un albergo. Uscendo a Pontedera sarà possibile fermarsi nella struttura appena fuori la superstrada per usufruire dei due punti di fast-recharging. Attualmente in fase di costruzione, l’impianto smart e connesso permetterà la ricarica tramite l’app di Repower, per fornire un servizio in perfetto stile green energy sia agli ospiti delle camere che a tutti gli utenti della strada.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Pisa usa la nostra Partner App gratuita !