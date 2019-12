San Rossore: il Parco cerca dieci volontari per l'ambiente

L'Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli ha avviato la selezione di dieci guardie ambientali volontarie, cittadini che mettono a disposizione il loro tempo svolgendo funzioni di tutela del territorio, come regolamentato dalla legge regionale. Sotto la supervisione dei Guardiaparco contribuiranno a far rispettare la natura con azioni di contrasto all'abbandono dei rifiuti, attività di pulizia (recentemente incentivata grazie alla nuova piattaforma MayDayEarth.org), prevenzione incendi, attività educativa, con particolare attenzione ai giorni di maggiore affluenza e in occasione di eventi e manifestazioni.



Per partecipare alla selezione è necessario essere in possesso dell'abilitazione a guardia ambientale volontaria; i volontari selezionati saranno provvisti di copertura assicurativa. Sul sito dell'Ente Parco si trovano: il testo del bando con i criteri di ammissione e selezione, il programma di azione e il modulo da compilare per fare domanda. Le domande vanno presentate entro e non oltre le 14 del 30 dicembre 2019, in carta libera presso l'ufficio protocollo dell'Ente (aperto nei giorni feriali dalle 8 alle 13), per posta, via mail a protocollo@sanrossore.toscana. it o pec a enteparcoregionalemsrm@postace rt.toscana.it