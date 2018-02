Cinque locali in centro a Pisa in cui mangiare kebab

C’è chi lo ama e chi lo odia ma quasi tutti, almeno una volta nella vita, lo hanno provato. Stiamo parlando del kebab, il tipico cibo della cucina turca, divenuto popolare in tutto il mondo. Anche nella nostra città sono tantissimi i venditori di questo prodotto. Che usciate da un locale a tarda notte affamati o che siano le due del pomeriggio e vi guardiate in giro alla ricerca di qualcosa che fermi la fame, sicuramente il kebab a Pisa è un’ottima risposta. Ecco 5 'kebabbari' (e non solo) del centro storico in cui merita fermarsi almeno una volta.