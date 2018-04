Cinque idee per un gita fuori porta in Toscana

La regione Toscana offre davvero numerose possibilità per passare una giornata all'aria aperta, che sia al mare, in campagna o in montagna. Basta decidere la tipologia di meta e salire in auto per godersi qualche ora di sano relax.

Ecco alcuni luoghi che abbiamo scelto per voi per una gita fuori porta:

ORBETELLO

Orbetello è una cittadina veramente particolare che si trova in provincia di Grosseto. Adagiata su uno stretto promontorio all'interno dell'omonima laguna, è stretta tra le acque salmastre e circondata antichissime mura di origine etrusca. Porta con sé i segni del dominio spagnolo ed è il luogo ideale per scoprire l'Argentario con le sue località di mare e il Parco della Feniglia. Da vedere, nei dintorni della cittadina, anche il porto di Talamone, un pittoresco e solitario borgo di pescatori, raccolto su un promontorio roccioso intorno a una rocca del XV secolo, da cui si godono suggestivi scorci panoramici sulla costa e sulle isole.