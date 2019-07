I manuali della grigliata perfetta

Nonostante il caldo quasi insopportabile di questi ultimi giorni e le previsioni di forti temporali che interesseranno il territorio pisano nel fine settimana, siamo in pieno periodo di grigliate. Il barbecue, vari tagli carni o differenti tipi di pesce, una tavolata e la compagnia della famiglia e degli amici di sempre. La braciata è il momento conviviale per eccellenza, forse, dell'estate. Per non sbagliare niente e colpire tutte le persone che gusteranno le vostre creazioni, ecco 6 manuali consigliati per la braciata perfetta, magari da mettere in pratica a ferragosto.

Come agisce il calore in un grill? Quali sono le differenze fra la cottura diretta e indiretta, e fra barbecue e grilling? È meglio acquistare un barbecue a carbone, a gas o elettrico? Qual'è l'attrezzatura indispensabile? Quale seasoning utilizzare di volta in volta tra rub, salse, marinate e salamoia? Come affumicare la carne o il pesce? Che la domanda sia delle più semplici, oppure che preveda competenze professionali, questo libro promette di offrirvi tutte le risposte. Creato dal grill master Marco Agostini, "Universo barbecue" è infatti un lungo viaggio dedicato al mondo della griglia, pensato per chi è alle prime armi, ma anche per i più esperti. E poi, oltre alle tecniche di base illustrate step by step e alle moltissime informazioni, naturalmente tante ricette: manzo, pollo, maiale, pesce ma anche verdure, formaggi, frutta e dessert. Leggendo questo libro vi renderete conto che quello del barbecue è un universo sconfinato, di cui molti conoscono solo una piccola parte.

50 ricette per cucinare sulla griglia tutto, dalla carne al pane e perfino qualche dolce; ricette semplici e condimenti gustosi per rendere i vostri barbecue vere e proprie feste per il palato. Disponibile anche nella versione kindle, per gli amanti della carta stampata è un libro piccolo, leggero e maneggevole da portarsi dietro.

Il manuale definitivo per i principianti della carbonella e per i serial griller professionisti. Qui c'è tutto quello che occorre sapere per cucinare al barbecue: le diverse tecniche di cottura - diretta e indiretta, cottura nel "pit" e cottura senza griglia -, e l'elenco degli accessori indispensabili per l'accensione e la manutenzione. In questo volume troverete oltre 500 ricette da tutto il mondo: dalla migliore bistecca toscana al Matambre del Sud America, dal semplicissimo bife de lomo argentino al sofisticato e complesso bo bun vietnamita. Una risorsa infinita che soddisfa le esigenze di tutti i palati: preparazioni con maiale, vitello e pollame, pesce già pulito o appena pescato, ma anche soluzioni di sole verdure, con contorni e salse ricchissime di sapore. Accendete il fuoco, oliate bene la griglia e stappate una birra fresca: non vi resta che seguire i comandamenti per il barbecue perfetto.

Il calore è una questione di flussi d'aria che incontrano il fuoco, la temperatura è più importante del tempo. In 360 pagine la rivoluzione del grilling e del barbecue, declinati nello stile italiano. Un manuale completo, con le basi da cui partire, le regole per la cottura perfetta e i segreti dell'esperto per evitare gli errori più frequenti. «Se lo puoi cuocere, lo puoi grigliare». Il vero Santo Graal della brace.

Il ricettario per gli hamburger al BBQ; più di 80 ricette partendo dai più tradizionali hambuger di manzo, passando poi per quelli di agnello, pollame, pesce, frutti di mare fino ad arrivare a quelli vegetariani. Una vera e propria enciclopedia per i culturi di questo mitico panino e per chi vuole cimentarsi nelle sue mille svariate preparazioni. Tutti i tipi di cotture, marinature e salse adatte a rendere i vostri hamburger alla griglia dei piatti memorabili.

Il barbecue non è solo cottura; questo libro svela l'arte di affumicare i cibi al griglia, per conferirgli quell'inconfodibile gusto che legni particolari, aromi e fumo riescono a dare. Le ricette pere cucinare i cibi affumicati, dalla carne, al pesce, alle verdure. Un manuale per chi vuole spingersi un po più in là delle classiche cotture alla griglia.

