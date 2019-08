I migliori zaini da utilizzare come bagaglio a mano in aereo

Se avete intenzione di partire per il vostro prossimo viaggio con il solo bagaglio a mano, scoprite la nostra classifica dei migliori zaini che possono essere portati a bordo di un aereo ed il linea con le richieste delle più note compagnie.

Una soluzione più pratica e più leggera delle classiche valigie e trolley, con tanti modelli disponibili sul mercato, per tutte le esigenze, resistenti e dalla buona capacità. Prodotti impermeabili, utilizzabili anche come borsa a tracolla e forniti di varie e pratiche tasche, sia interne che esterne.

Se, invece, siete alla ricerca di una classica valigia, scoprite la nostra classifica dei migliori modelli attualmente sul mercato.

1. Cabin Max Metz: leggero e con capacità di 44 litri

Iniziamo la nostra rassegna con il Cabin Max Metz: uno zaino utilizzabile come bagaglio a mano in aereo con una capacità di 44 litri ed un peso contenuto di 700 grammi. Un prodotto disponibile in varie colorazioni, con 3 scomparti principali con chiusura a zip e dotato di tasca portadocumenti. Bagaglio a mano realizzato in tessuto poliestere con cuciture doppie, resistente, impermeabile e rivestito in tessuto poliestere.

Scopri di più su Amazon a 34 euro

2. Inateck: da 40 litri con scomparto per notebook

Proseguiamo con la zaino di Inateck da 40 litri con dimensioni di 55 x 34 x 18 cm. Zaino dotato di due tasche principali, 2 scomparti per notebook, 2 tasche più piccole e altre tasche per diversi tipi di oggetti. Zaino fornito di due manici con la possibilità anche di assicurarlo ad un trolley. Modello realizzato in materiale resistente ai graffi, all’abrasione e agli schizzi.

Scopri di più su Amazon a 51 euro

3. AmazonBasics: da 50 litri

Sul secondo gradino del podio troviamo lo zaino di AmazonBasics con una capacità di 50 litri e acquistabile in tre diverse tinte. Un modello leggero e resistente, realizzato in poliestere con tasca anteriore dotata di zip, che vanta inoltre un’ottima organizzazione interna. Ricordiamo infine la tasca per laptop, gli spallacci imbottiti e la tracolla removibile.

Scopri di più su Amazon a 33 euro

4. Vashka: uno zaino low cost

Da Vashka un modello ideale per chi ha un budget molto ridotto, con una capacità di 44 litri e dal peso contenuto pari a soli 850 grammi. Un prodotto disponibile in tre colorazioni, realizzato in resistente poliestere 600D, dotato di una pratica maniglia superiore e dalla buona organizzazione interna.

Scopri di più su Amazon a 28 euro

5. Cabin Max Durham: ampia tasca esterna

Il Cabin Max Durham è uno zaino dal look curato in poliestere 600D softshell e con un peso di 700 grammi. Un prodotto con schienale e cinghie a spalla imbottite e regolabili e separatore interno a rete come nelle tradizionali valigie. Non mancano, infine, varie maniglie ed un’ampia tasca esterna.

Scopri di più su Amazon a 34 euro

6. Cabin Max Bergen: utilizzabile come borsa a tracolla

Il Cabin Max Bergen è un prodotto economico e versatile grazie alla possibilità di utilizzo come borsa a tracolla o come zaino bagaglio a mano. Un modello dalla capacità di 38 litri, dal design elegante e dal peso di 800 grammi. Un prodotto robusto ed impermeabile con tasca anteriore portadocumenti dotata di zip.

Scopri di più su Amazon a 34 euro

7. Naturalife: con apertura a 180 gradi

Concludiamo la nostra rassegna con lo zaino di Naturalife, dal design curato e dotato di apertura a 180 gradi. Zaino con tasca laterale foderata in PEVA, perfetta per mantenere cibi e bevande fredde o calde, indipendentemente dalla temperatura esterna. Un modello, infine, con porta USB, resistente all'acqua e antigraffio, con una capacità di 30 litri.

Scopri di più su Amazon a 47 euro