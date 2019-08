Acconciature da cerimonia: le pettinature più alla moda per le bambine

Sistemare i capelli delle bambine con acconciature comode, facili e veloci da realizzare non è sempre semplice. Se nella vita di tutti giorni incontriamo delle difficoltà, diventa ancora più difficile quando le piccole sono protagoniste di una cerimonia, come damigelle o in occasione speciali come il compleanno.

In questi casi si pensa di dover ricorrere ad acconciature particolari. In realtà anche la più classica delle pettinature, come la coda, può essere impreziosita usando gli accessori giusti.

Per questo motivo vi suggeriamo tante idee e accessori per realizzare acconciature diverse per le bambine adatte alle occasioni particolari.

1. Ideali per impreziosire la coda: Nastri colorati

Tra le acconciature popolari, la coda è la soluzione facile e pratica da realizzare. Anche se è tra le pettinature più semplice da effettuare, è adatta ad ogni situazione. Da quella alta e tiratissima e quella bassa e morbida questo haistyle diventa davvero glamour grazie agli accessori giusti. In occasione della festa di compleanno o di una cerimonia, gli elastici possono essere sostituiti da dei nastri. In gros grain, poliestere, organza, questo set di nastri manterrà in ordine i capelli delle piccole regalando un tocco glam. A pois, con i fiori o con divertenti stampe all-over, i fiocchi sono adatti ad ogni outfit. Non dovete far altro che pettinare i capelli all'indietro, raccoglierli in una coda bassa o alta e usare il nastro preferito, per avere un look impeccabile.

2. Perfetti per rendere unici chignon e torchon: Fermagli

Lo chignon è una delle acconciature più belle ed eleganti per le bambine che hanno i capelli lunghi e lisci. Con una semplice spazzola e un pò di pazienza si può realizzare in modi differenti. Da quello alto e tirato per le piccole che amano la danza classica e sognano di essere ballerine a quello basso e spettinato, con ciuffi lasciati cadere intorno al viso per uno stile romantico e raffinato. Per arricchire la pettinatura, non vi resta che usare fermagli colorati. Il kit formato da fiocchi curati nei minimi dettagli, fiori glitterati, o simpatici soggetti come coniglietti o corone da regina, sono ideali per ogni occasione. Perfetti anche per i torchon, vivacizzeranno l'acconciatura con pochi e semplici gesti.

3. Per regalare un tocco in più alla treccia: Clip

La pettinatura più amata da tutte le bambine è senza dubbio la treccia, per sentirsi delle vere principesse. Elegante e chic è anche l'hairstyle che consente di avere i capelli sempre in ordine dalla mattina alla sera, anche durante i giochi all'aperto. Le soluzioni sono diverse, dalla treccia alla francese, versatile e adatta per ogni occasione, a quella alla boxer, sbarazzina e allegra, fino a quella a spina di pesce. Per avere un look elegante, impossibile rinunciare alla treccia a cascata, perfetta in occasione di eventi e cerimonie importanti. Per renderla ancora più elegante e romantica, i fermagli a forma di fiore sono il tocco finale. Facili da usare, le clip a forma di rosa sono chic e delicati. Disponibili in diversi colori dal bianco al rosa fino al rosso, sono adatti ad ogni outfit.

4. Semplice e d'effetto: Cerchietto

Anche i capelli sciolti con i giusti accessori possono risultare eleganti e raffinati. Sia per i capelli corti che per quelli lunghi, il dettaglio che rende tutto più elegante è il cerchietto, se poi è arricchito con cristalli color champagne allora il look sarà irresistibile. Perfetto sui capelli lunghi resi unici da eleganti boccoli, o sui capelli corti a caschetto, il cerchietto, diventato un must have negli ultimi anni, è la scelta giusta. Realizzato con eleganti perline cucite e non incollate grazie alla fascetta protettiva, non solo non si rischierà di perderle, ma eviterà fastidi alla piccola.

5. Per uno stile boho chic: Coroncina di fiori

L'acconciatura da damigella deve essere romantica ed elegante. La più indicata è quella di completare i capelli con fiori chiari e delicati, in perfetto stile boho chic. Per uno stile super romantico le soluzioni sono tante, potete raccogliere i capelli in uno chignon basso, con una treccia a cascata, o semplicemente lasciare i capelli sciolti, lisci o con morbidi boccoli. Una volta deciso lo stile il tocco in più è l'aggiunta dell'elegante coroncina di fiori e strass. Sostenuta da un ferretto che mantiene la rigidità e il fissaggio voluti può essere regolata e posizionata come si preferisce, per un effetto impeccabile basta sceglierlo sulle stesse nuance del bouquet della sposa.

