Albo per le associazioni che operano nell’ambito della disabilità: ultimi giorni per presentare domanda

La Direzione politiche sociali del Comune di Pisa comunica che le associazioni che operano nell’ambito della disabilità possono iscriversi all’apposito albo entro sabato 15 febbraio alle 12.30. L’iscrizione all’albo darà diritto ad un punteggio riconosciuto in caso di partecipazione a bandi per l’erogazione di contributi ordinari nello specifico ambito di intervento, e darà modo al Comune, nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e rotazione, di stipulare convenzioni con gli iscritti per la realizzazione di servizi, piani e programmi d'intervento nelle materie rientranti nel settore disabilità.

"Invito tutte le associazioni che operano nella disabilità e che abbiano i requisiti richiesti ad iscriversi all’albo - dichiara l’assessore con delega alla disabilità Sandra Munno - perché oltre a dar loro diritti sui punteggi per l’erogazione di contributi ordinari, consentirà anche di partecipare ai lavori del Tavolo dell’Accessibilità, che avrà la funzione di interloquire con gli uffici tecnici per percorsi condivisi sulla progettazione delle opere in città. Il bando è stato pubblicato già dal 16 gennaio ma gli uffici hanno ricevuto al momento poche domande, quindi rivolgo un appello di partecipazione a tutte le associazioni interessate".

Possono iscriversi le organizzazioni di volontariato, di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato costituiti per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale senza scopo di lucro. Gli interessati dovranno presentare la domanda utilizzando la modulistica sul sito del Comune di Pisa (www.comune.pisa.it) nella sezione “Bandi di gara e altri bandi”. La domanda dovrà essere indirizzata a: Comune di Pisa - Direzione DD- 13 - Ufficio Sociale e consegnata a mano all’Urp (Lungarno Galilei, 43), tramite posta raccomandata oppure PEC (comune.pisa@postacert. toscana.it).