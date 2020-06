I centri per anziani in provincia di Pisa: la mappa completa

I Centri diurni per anziani sono strutture che offrono vari servizi di natura socio-assistenziale alle persone della terza età. Hanno la finalità di essere un punto d'incontro, di aggregazione e sono un utile strumento di integrazione sociale e di serenità. I centri diurni per anziani nascono negli anni settanta, come luoghi di socializzazione e di incontro. L'input per la loro creazione viene fornita dalla crescente richiesta di pensionati e anziani stessi, che con l'iniziativa dei comuni, ottengono la nascita di una struttura che possa farli stare in compagnia e possa impegnare il loro tempo. Col passare del tempo hanno raggiunto una notevole diffusione e riescono a coprire l'intero territorio italiano.

Il centro diurno ha un carattere prettamente sociale, opera senza fini di lucro e ha anche il compito di favorire, arricchire e sviluppare le relazioni interpersonali tra gli anziani. Grazie alla molteplice varietà di iniziative, possono favorire inoltre il benessere psicofisico delle persone anziane e contrastare quelle che sono condizioni di isolamento ed emarginazione. Sono localizzati prettamente nell'ambito di strutture messe a disposizione dai Comuni e possono iscriversi di norma, tutti i cittadini che hanno superato i 55 anni di età ed i pensionati e gli invalidi anche se di età inferiore.

I centri a Pisa e provincia

- Centro diurno socio riabilitativo 'Il Quadrifoglio'

- PrivatAssistenza

- Centro polifunzionale 'Le vele'

- Pubblica Assistenza

- Fondazione Casa Cardinale Maffi

- Assistenza Pontedera

- Società della Salute Zona Pisana

- Del Campana Guazzesi