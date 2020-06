Assistenza domiciliare: tutte le informazioni utili del comune di Pisa

Con l'avvicinarsi della bella stagione c'è la possibilità di uscire maggiormente di casa e trascorrere un po' più di tempo lontano dai propri affetti più anziani e fragili. Per non far mancare loro assistenza e sostegno, può essere utile rivolgersi a tutte le associazioni e gli enti che erogano questo tipo di servizio. Vediamo insieme le indicazioni per richiedere e attivare l'assistenza domiciliare.

Assistenza domiciliare a Pisa

- Pubblica Assistenza telefono 800 971919 oppure mail info@pageservizi.it

- Azienda Usl Toscana Nord Ovest

- Centro Privatassistenza telefono 050 2200832 oppure mail pisa@privatassistenza.it

- Assistenza Domiciliare Pisa telefono 339 7563931 oppure mail info@assistenzadomiciliarepisa.it

- Paim Cooperativa Sociale Onlus telefono 050 779151 oppure mail servizi.territoriali@paimcoop.org