I laboratori occupazionali per Over 60 a Pisa

Si sente sempre più spesso parlare di laboratori occupazionali: luoghi in cui gli over 60 sono accolti per alcune ore al giorno, in fasce orarie diversificate, per attività di socializzazione e di sostegno nella vita quotidiana. Presso i laboratori occupazionali gli anziani vengono aiutati e guidati alla riscoperta delle capacità personali che pensavano perdute, si riappropriano del ruolo nel sociale e del proprio scopo di vita.

Ogni attività promuove una serie di stimolazioni cognitive relative a più tipologie di memorie che vengono coinvolte durante la realizzazione dei lavori all’interno dei laboratori occupazionali. Questa attività, a seconda delle strutture, può essere anche rivolta in modo particolare a chi soffre di particolari patologie come il morbo di Alzheimer.

I laboratori occupazionali a Pisa

Ecco alcuni indirizzi utili di strutture che ospitano questo tipo di attività a Pisa:

- Paim Cooperativa Sociale Onlus

- Arnera Cooperativa Sociale

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

- Centro Polivalente San Zeno