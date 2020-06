Le residenze sanitarie in provincia di Pisa

Le residenze sanitarie assistenziali, sigla RSA, introdotte in Italia a metà degli anni novanta, sono strutture non ospedaliere ma comunque a impronta sanitaria, che ospitano per un periodo variabile da poche settimane al tempo indeterminato persone non autosufficienti, che non possono essere assistite in casa e che necessitano di specifiche cure mediche di più specialisti e di un'articolata assistenza sanitaria. Si differenziano dalle strutture riabilitative per la minore intensità delle cure sanitarie e per i tempi più prolungati di permanenza degli assistiti, che in relazione al loro stato psico-fisico possono in alcuni casi trovare nella stessa anche 'ospitalità perma­nente'.

Secondo il GNPL National Register, la banca dati realizzata dal Garante nazionale per la geolocalizzazione delle strutture sociosanitarie assistenziali sul territorio italiano, al 2020 le RSA in Italia sono 4.629 (contro le 2.475 nel 2007) ed includono sia quelle pubbliche che quelle convenzionate con il pubblico e le private, di cui 2.651 al Nord, 668 al Centro e 493 al Sud, 817 nelle Isole.

Le RSA in provincia

- Residenza Sanitaria Assistenziale Madonna della Fiducia, via dei Porcari 6, telefono 050 32040

- Residenza Sanitaria Assistenziale Ss. Annunziata, via Ss. Annunziata 93 (Capannoli), telefono 0587 606203

- Casa Mimosa, via Torino 6/8, telefono 050 830319

- RSA Umberto Viale, via Garibaldi 198, telefono 050 570205

- RSA Matteo Remaggi, via Tosco Romagnola 2280 (Cascina), telefono 050 772301

- Villa Isabella, via La Tinta 4

- RSA I Poggetti, via Poggetti 31/33 (Fauglia), telefono 050 659105

- Fondazione Casa Cardinale Maffi Onlus, via Toniolo 41 (San Giuliano Terme), telefono 050 861711

- Villa Santa Caterina Di Marianelli Lina Srl, viale del Tirreno 341, telefono 050 37682

- Residence Le Benedettine, Lungarno Sonnino 18, telefono 050 28257

- RSA Casciana Terme, via II Giugno 4B (Casciana Terme), telefono 0587 645101

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

- Centro Le Vele, via Giovannini (San Giuliano Terme), telefono 050 875351