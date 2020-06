Spesa a domicilio per anziani: i numeri utili dei supermercati di Pisa

Sia d'estate che d'inverno uscire per fare la spesa può essere uno sforzo molto grande per determinate fasce di popolazione. Soprattutto i più anziani possono incorrere in numerosi inconvenienti rimanendo in piedi per molto tempo, magari aggiungendo qualche minuto di coda alla cassa. Senza contare il pericolo di possibili borseggi e scippi durante l'operazione di carico della spesa in macchina. Ecco perché sempre più supermercati mettono a disposizione il servizio della consegna a domicilio degli acquisti. Vediamo alcuni riferimenti per il territorio pisano.

La spesa a domicilio a Pisa

- Esselunga

- Conad

- Carrefour

- Lidl