Prescrizione e fornitura farmaci: riapre in via telematica l'ambulatorio 'Villani'

Riparte da oggi, per via telematica, l’attività di prescrizione e di fornitura di farmaci dell’ambulatorio medico 'Cesare Villani'. Gestito dall’associazione San Vincenzo de’ Paoli in collaborazione con la cooperativa il Simbolo, il servizio si rivolge a persone che non hanno i requisiti per accedere all’assistenza sanitaria nazionale. I pazienti non potranno accedere all’ambulatorio, che ha sede nell’ex Convento dei Cappuccini, ma dovranno inviare le richieste di farmaci all’indirizzo e-mail info@icappuccinisalute.it oppure via Whatsapp al numero 331 6305486.

Il ritiro dei farmaci prescritti potrà essere effettuato dai pazienti presso la Farmacia Comunale n. 1 in via Pasquale Pardi, dietro presentazione di un documento di identità.

“Visto il momento di grande difficoltà - ha spiegato la presidente della Sds pisana Gianna Gambaccini - abbiamo deciso di autorizzare la riapertura dell’ambulatorio Villani con modalità che consentano di rispettare le misure di contenimento del COVID-19. Inoltre, dato che all’emergenza sanitaria si sono aggiunte quella sociale ed economica, grazie al capogruppo consiliare della Lega Alessandro Bargagna, che ci ha messo in contatto col Banco Farmaceutico Nazionale con cui collabora da tempo, stiamo lavorando per l’acquisto anche di farmaci non a carico del Sistema Sanitario Nazionale affinché possano essere distribuiti alle famiglie che soffrono maggiormente a causa della crisi in atto, così come stiamo facendo con i buoni spesa”.