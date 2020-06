Sepi, da lunedì 15 giugno riapertura sportelli informativi su appuntamento

Sepi, Società Entrate Pisa spa, comunica che da lunedì 15 giugno sarà nuovamente attivo il Front-Office della sede di Pisa. L’accesso allo sportello sarà consentito esclusivamente previo appuntamento, da fissare tramite il numero verde 800 43 20 73, oppure il sito internet (www.sepi-pisa.it dalla pagina “Scrivi a SEPI”), dopo aver effettuato l’accesso sia come utente registrato, che come utente non registrato, tramite la funzione "Prenota un appuntamento".

L’accesso allo sportello sarà consentito ad un solo utente per volta, munito di mascherina. Prima dell’accesso allo sportello, l’utente sarà sottoposto alla misurazione della temperatura attraverso un termoscanner, come disposto dalle misure di contenimento della diffusione dell'epidemia di COVID-19.