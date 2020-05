Emergenza Coronavirus: apertura dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Pisa

L’Ufficio Immigrazione della Questura di Pisa riaprirà al pubblicoil prossimo 20 maggio 2020. Per la consegna dei permessi di soggiorno sarà cura dell’Ufficio Immigrazione contattare personalmente gli interessati per concordare le modalità di tempo per il ritiro.

Gli utenti che avranno accesso agli sportelli, dovranno indossare i dispositivi di protezione personale.

