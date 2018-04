Nel verde con i migliori amici dell'uomo: le aree cani presenti in città

Cosa rende felice il vostro amico a 4 zampe? Niente di meglio che farli scorazzare in libertà in uno dei parchi per cani sparsi in giro per la città. Avere un cane in casa è infatti una gioia immensa, ma anche una grande responsabilità: bisogna sfamarlo, accudirlo, curarlo e, se non si possiede un giardino, anche portarlo a spasso. A Pisa sono 9 le 'aree di sgambatura per cani' presenti: spazi verdi comunali, appositamente recintati per lasciare il nostro migliore amico libero di correre e giocare con i suoi simili, senza guinzaglio e museruola, purché sotto la sorveglianza del proprietario e nel rispetto del regolamento. Ecco dove si trovano.