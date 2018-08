Arrampicate sui Monti Pisani: ecco le palestre di roccia

I 'nostri' Monti Pisani offrono davvero la possibilità di sbizzarrirsi in varie attività, dalle camminate a piedi ad una bella gita in mountain-bike fino alla possibilità, per i più atletici e coraggiosi, di una bella arrampicata su una parete rocciosa.

Certo, i Monti Pisani, essendo rilievi di non grandissime altezze e dai fianchi naturalmente 'rotondi' con pendenze modeste, non sono la meta preferita da alpinisti e rocciatori, offrono però, grazie al lavoro di erosione esercitato dall'uomo nel corso dei secoli lungo le loro pendici (cave) e dai processi carbonatici, delle falesie che permettono comunque di praticare l'arrampicata sportiva.

Esistono anche dei luoghi naturali dove è possibile trovare delle rocce esposte, questi sono però minori sia per numero che per estensione, oltre a non essere molto semplici da raggiungere.

Ecco alcune pareti che offrono la possibilità di una bella arrampicata...

(informazioni tratte dal sito www.montipisani.com)