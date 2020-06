Animali: a luglio riaprono gli sportelli di veterinaria della Asl

Riapertura all’insegna dell’innovazione digitale per i tre sportelli al pubblico della veterinaria e anagrafe canina delle zone Pisana, Valdera e Alta Val Cecina che si trovano nelle rispettive sedi del Dipartimento della prevenzione a Pisa, a Pontedera e a Volterra. Da luglio, infatti, i tre sportelli saranno riaperti con un’importante novità. Tutte le prenotazioni saranno effettuabili via internet e molte pratiche potranno essere aperte e concluse senza recarsi di persona agli uffici. Il tutto grazie al progetto 'Solidarietà digitale' promosso dall’Agenzia per l’Italia digitale durante l’emergenza Covid-19.

Il Dipartimento della prevenzione dell’Azienda USL Toscana nord ovest ha infatti sperimentato, attraverso il portale www.ceposto.it, un nuovo servizio di prenotazione delle prestazioni per la veterinaria nelle tre sedi della provincia di Pisa. La piattaforma consente di gestire le prenotazioni online e di interagire in tempo reale con gli utenti, permettendo loro di concludere molte pratiche senza andare fisicamente agli sportelli. Anche per chi ha comunque bisogno di recarsi di persona all’ufficio, il nuovo servizio consente di programmare e disciplinare l’accesso, quindi far risparmiare tempo agli utenti ed evitare assembramenti. Partito come sperimentazione, il servizio adesso andrà a regime per valutare l’opportunità di estenderlo anche ad altre zone di competenza dell’Azienda.

La prenotazione si fa direttamente sul sito www.ceposto.it, selezionando l’area 'Salute' e cercando il singolo sportello nello strumento 'Cerca'. Per ciascuno sportello è possibile selezionare il servizio da prenotare. Al termine l'utente riceverà in email la nota di prenotazione, la mappa con le indicazioni per raggiungere l'ufficio, le notizie principali relative alla sua pratica, i moduli e il bollettino di pagamento. Per ogni informazione resta disponibile anche il sito dell’Azienda USL Toscana nord ovest al link https://www.uslnordovest.toscana.it/guida-ai-servizi/3676-anagrafe-canina.

Ecco come contattare i tre sportelli al pubblico della veterinaria e dell'anagrafe canina in provincia di Pisa.

Lo sportello di Pisa si trova in galleria Gerace n. 14 (primo piano) ed è aperto al pubblico, solo su prenotazione, il martedì e il giovedì in orario 8:30-12:00. Per prenotare sul portale www.ceposto.it cliccare sul link https://ceposto.ns0.it/app/web/index.php?r=site/prof&id=555. Per telefonare allo sportello chiamare lo 050 954496 il lunedì e il mercoledì in orario 9–12 (fax 050 954639). I contatti di posta elettronica sono anagrafecaninapisa@uslnordovest.toscana.it per pratiche di anagrafe canina (cani, gatti, ecc....) e saspv.pisa@uslnordovest.toscana.it per altre pratiche veterinarie.

Lo sportello di Pontedera si trova in via Mattei 2. Per contatti telefonici chiamare lo 0587 098760 il mercoledì in orario 9-12:30 (fax 0587 273217). I contatti di posta elettronica sono anagrafecaninavaldera@uslnordovest.toscana.it per pratiche di anagrafe canina (cani, gatti, ecc...), zootecniavdeavc@uslnordovest.toscana.it per pratiche di anagrafi zooteniche, saspv.vdeavc@uslnordovest.toscana.it per altre pratiche di sicurezza alimentare e veterinaria. Lo sportello è aperto al pubblico, solo su prenotazione, il martedì e il giovedì, in orario 9-12. Per prenotare sul portale www.ceposto.it cliccare sul link https://ceposto.ns0.it/app/web/index.php?r=site/prof&id=557.

Lo sportello di Volterra si trova in Borgo San Lazzaro 5. Per contatti telefonici chiamare lo 0587 273291 il lunedì, mercoledì e venerdì in orario 9-12 (fax 0588 91888). I contatti di posta elettronica sono anagrafecaninavolterra@uslnordovest.toscana.it per pratiche di anagrafe canina (cani, gatti, ecc...), zootecniavdeavc@uslnordovest.toscana.it per pratiche di anagrafe zooteniche, saspv.vdeavc@uslnordovest.toscana.it per altre pratiche di sicurezza alimentare e veterinaria. Lo sportello è aperto al pubblico, solo su prenotazione, il lunedì e il mercoledì in orario 9-12. Per prenotare sul portale www.ceposto.it cliccare sul link https://ceposto.ns0.it/app/web/index.php?r=site/prof&id=556.