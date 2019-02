Toscana da Oscar: tutte le pellicole girate nella regione e premiate a Los Angeles

"And the Oscar goes to…": è una delle frasi più celebri che chiunque, almeno una volta nella vita, avrà sicuramente sentito. Alla televisione, alla radio, sui giornali, da parte degli amici in uno scherzo e chissà in quante altre occasioni. La 'Notte degli Oscar' è diventato un vero e proprio evento cult non soltanto negli Stati Uniti: la diretta delle premiazioni delle pellicole andate in onda sul grande schermo durante i dodici mesi precedenti alla serata del 'Dolby Theatre' di Los Angeles viene seguita da centinaia di milioni di spettatori appassionati. La Toscana, Pisa e tutte le altre bellezze della nostra regione spesso sono state protagoniste dei film premiati nella notte più scintillante del cinema internazionale.

"8 e mezzo"

Il capolavoro di Federico Fellini fu premiato con due Oscar nel 1963: come miglior film straniero e per i costumi di Piero Gherardi. Il palazzo delle terme, simili a quelle di Chianciano frequentate regolarmente dal regista, venne ricostruito in un bosco vicino Roma, mentre alcune scene furono realizzate nel padiglione regina delle Terme Tamerici di Montecatini.