Black Friday: il 23 novembre occasioni e sconti anche a Pisa

Ormai è una tradizione che ha preso piede anche in Italia. Stiamo parlando del Black Friday, che cade in America il venerdì successivo del giorno del Ringraziamento, ovvero nel 2018 il 23 novembre. Una data che dà il via allo shopping natalizio. Molti i negozi, soprattutto le grandi catene commerciali, che proporranno sconti sugli articoli in vendita. Una buona occasione dunque per trovare buoni affari anche se è sempre bene stare attenti per evitare fregature.

Ecco una carrellata di negozi in cui potrete trovare ribassi e occasioni:

Ikea: 'Black Days'

Anche nella sede pisana della catena svedese dell'arredamento ci saranno i Black Days. Black Friday, il 24 novembre occasioni d'oro anche a Bologna

„Dal 23 al 25 novembre oltre 70 prodotti in offerta. Dal 12 al 18 novembre 2018 è stato possibile scegliere sul sito di Ikea il prodotto preferito tra quelli presenti in pagina: il più votato per ogni categoria ha uno sconto maggiore.“

Via Rino Ricci 8, Pisa