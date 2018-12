Shopping e beneficenza: dove comprare regali di Natale solidali

Botteghe che 'fanno del bene' in cui è possibile acquistare regali di Natale senza perdere di vista gli aspetti che riguardano il sociale e la solidarietà. Grazie al lavoro di tanti volontari e alle macchine organizzative messe in campo dalle associazioni anche a Pisa sarà possibile acquistare prodotti di ogni genere e aiutare qualcuno che ne ha bisogno. Ecco alcune botteghe solidali della città e della provincia.

Il Chicco di Senape

La Bottega di commercio equo e solidale 'Il Chicco di Senape' è situata in piazza delle Vettovaglie 18 a Pisa, in pieno centro storico. Qui si possono trovare una vasta gamma di prodotti del commercio equo solidale (alimentari e artigianato), ma anche libri (sia in vendita che in consultazione e prestito) e prodotti non necessariamente collegati al circuito del commercio equo, come alcuni prodotti della cooperativa Libera o altri ancora. In bottega si trova inoltre un servizio bomboniere per ogni occasione (matrimoni, battesimi, lauree ecc.), che potrete scegliere di ordinare scegliendo da un ampio catalogo e richiedendo campioni-prova.

L'associazione si occupa di: contribuire allo sviluppo umano, sociale, culturale ed economico dei contadini, degli artigiani, e più in generale dei poveri del Sud del mondo; contribuire alla rimozione degli ostacoli di ordine economico politico e sociale che limitano di fatto lo sviluppo dei poveri del Sud del mondo; sostenere iniziative economiche politiche e culturali che garantiscano ai contadini e agli artigiani del Sud del mondo condizioni di lavoro più eque; far crescere, sia a livello locale che internazionale, un tipo di sviluppo compatibile con le risorse e i limiti ambientali del pianeta.

Emporio equo e solidale a Marina di Pisa

La bottega si trova in via Cagliaritana 21 e fa parte dell’Associazione Botteghe del Mondo (Assobotteghe), una rete che coordina e valorizza i punti vendita Botteghe del Mondo. Promuovendo il commercio equo e solidale, l'associazione vuole contribuire ad accrescere la coscienza civile sulle problematiche legate allo sviluppo e modificare i rapporti di sfruttamento e ingiustizia che regolano il mercato. Ogni bottega propone prodotti originali provenienti da ogni angolo della terra, frutto delle tradizioni locali e fabbricati con materie prime rinnovabili. L'impegno di ogni Bottega del Mondo è quello di pagare un prezzo equo, di garantire la continuità, di verificare che ci siano condizioni di lavoro dignitose, e che ci sia un'adeguata protezione sociale.

L'Emporio Equo Solidale è una cooperativa sociale Onlus che dal 2003 lavora nell’ambito del Commercio Equo Solidale. Emporio Equo Solidale ha avviato un progetto in Indonesia di commercio equo-solidale anticipando ai produttori il 100% del costo dei prodotti e importando senza intermediari.