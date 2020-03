Emergenza Covid-19: come richiedere i buoni spesa del Comune

Giorni per il ritiro dei buoni spesa messi a disposizione dal Comune di Pisa e linee telefoniche per presentare la richiesta raddoppiati alla Società della Salute della Zona Pisana, l’istituzione incaricata da Palazzo Gambacorti della gestione dell’intervento. L’ente di via Saragat, infatti, ha aggiunto un altro numero di telefono (oltre allo 050.954058 anche lo 050.954059) a cui i cittadini pisani interessati potranno rivolgersi, sempre il lunedì e il venerdì dalle 9 alle 12, per presentare la domanda. Raddoppiati anche i giorni per la consegna: passano da due a quattro, infatti, quelli in cui gli aventi diritto, dopo il colloquio telefonico, potranno recarsi su appuntamento agli uffici della SdS Pisana per il ritiro dei buoni, tutti da 100 euro ciascuno ed erogati o sottoforma di veri e proprio buoni spesa o in carte prepagate e spendibili nei supermercati Coop ed Esselunga.

“Abbiamo deciso di rafforzare il servizio per venire incontro alle richieste crescenti dei cittadini, alcuni dei quali ci avevano segnalato difficoltà nel prendere la linea - spiega la presidente della SdS Pisana Gianna Gambaccini - qualche volta c’è da pazientare un po’ di più, ma stiamo lavorando per venire incontro ai bisogni di chi fa più fatica, particolarmente stringenti in questo periodo. Proprio per questo, come Comune di Pisa, abbiamo deciso d’incrementare ulteriormente il fondo aggiungendo altri 4mila euro, sempre distribuiti attraverso buoni spesa da 100 euro ciascuno, portando l’ammontare complessivo dello stanziamento da 25 a 29mila euro”.

Nei primi due giorni di attivazione del servizio (venerdì scorso e stamani) sono arrivate 62 richieste, 51 delle accolte e per le quali è già stato fissato l’appuntamento per il ritiro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Si ricorda che possono presentare domanda di contributo le famiglie residenti nel Comune di Pisa in condizione di contingente indigenza economica derivata dalla momentanea sospensione dello stipendio o dell’attività lavorativa per l'emergenza Covid-19, con un reddito 2019 non superiore a 12mila euro annui.