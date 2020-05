Camera di Commercio: lunedì 1 giugno chiusa la sede di Pisa

Lunedì 1 giugno gli uffici della sede centrale della Camera di Commercio di Pisa saranno chiusi. Gli utenti potranno rivolgersi, limitatamente all'erogazione dei servizi dello sportello polifunzionale (ad esempio certificati e visure, elenchi, documenti per l'estero, carte tachigrafiche) agli uffici di Santa Croce sull'Arno, via Francesca Sud, 88 - tel: 050-512111 (tasto n. 7), che riceveranno previo appuntamento, in ottemperanza alle disposizioni riguardanti l'emergenza sanitaria Covid-19 per evitare assembramenti, dalle ore 8.30 alle ore 12.30

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La registrazione dei brevetti invece sarà assicurata tramite la procedura di invio telematico.