Carnevale: i consigli per 4 ricette dolci

'A Carnevale ogni scherzo vale': è questo uno dei detti più celebri e utilizzati durante il periodo più pazzo dell'anno. Quello in cui ognuno può mettersi una maschera o un costume e tramutarsi nel personaggio, nel supereroe o nella figura che maggiormente lo identifica. O che più si ama imitare con ironia e leggerezza, a seconda dei gusti. Ma proprio parlando di gusti, c'è un aspetto del Carnevale che nessuno si azzarda a considerare sulla base dello scherzo: i dolci. Un particolare al quale, amanti o meno del Carnevale, praticamente nessuno rinuncia.

1. I cenci

In alcune zone d'Italia vengono individuati come 'bugie', in altre 'chiacchiere'. A Pisa e provincia sono rigorosamente chiamati cenci, e sono i deliziosi stracci di pasta fritta spolverati con lo zucchero a velo. Gli ingredienti necessari per questo dolce sono:

300 grammi di farina

100 grammi di zucchero semolato sciolto nel latte

2 cucchiai d'olio

1 uovo

1 vaniglina

mezza bustina di lievito

1 scorza di limone

1 bichhierino di marsala (oppure vin santo o rum)

anice stellato sbriciolato

sale e zucchero a velo Q.B

Setacciate la farina e disponetela sul tavolo a fontana. Aggiungete l’uovo, i cucchiai d’olio, lo zucchero, il lievito e la vaniglina. Lavorate bene l’impasto e poi stendetelo con un mattarello finché non otterrete una sfoglia sottilissima, bagnandola con il marsala (oppure vin santo o rum) e arricchendola con l'anice sbriciolato. Create dei piccoli rettangoli e friggeteli pochi per volta in una padella con l’olio bollente. Una volta cotti, asciugateli con della carta assorbente e cospargeteli di zucchero a velo. Quindi disponeteli in un vassoio e servite.