Comprare casa a Pisa: come scegliere l'immobile, il quartiere e il notaio

La compravendita immobiliare si divide in tre contratti distinti: proposta di acquisto; preliminare di compravendita; rogito notarile di trasferimento della proprietà. Molto importante, a monte di questi passaggi, la scelta del quartiere nel quale cercare la propria casa dei sogni. A Pisa in ogni zona si possono trovare complessi residenziali che offrono comodità e tranquillità per le famiglie, le giovani coppie e i nuclei più anziani.

La proposta di acquisto

La proposta di acquisto di un immobile dà vita alla trattativa, ed è la prima delle tre fasi contrattuali della compravendita immobiliare. La proposta di acquisto è un contratto vincolante per le parti, e viene redatta presso l’agenzia immobiliare intermediaria nella compravendita. Dal momento che la proposta di acquisto guadagna efficacia, diventa già un piccolo preliminare produttivo di effetti giuridici, ma, se le parti dovessero richiederlo, per motivi di tempistiche lunghe o altro, prima del rogito notarile verrà stipulato anche il preliminare di acquisto vero e proprio che vincola maggiormente le parti tra di loro.

Il preliminare di compravendita

Il preliminare di compravendita di un immobile (detto anche compromesso), generalmente viene stipulato presso lo studio notarile che successivamente redigerà il rogito. Solitamente si sceglie di stipulare anche il preliminare di compravendita quando tra la proposta di acquisto e il rogito notarile intercorre un lasso di tempo importante. In questo caso viene stipulato e trascritto il contratto preliminare per tutelare le parti da ogni eventuale problematica futura. Il preliminare ha una valenza di tre anni e la sua trascrizione lo rende opponibile ai terzi, garantendo cosi all’acquirente la sicurezza della prelazione su altri pretendenti futuri.

Il rogito notarile

Il rogito notarile è il contratto con il quale effettivamente e definitivamente si trasferisce il diritto di proprietà da una parte all’altra (sempre che non sia un contratto con patto di riservato dominio), ed è l'ultima delle fasi contrattuali della compravendita immobiliare. Il rogito viene redatto in forma scritta da un notaio scelto dalla parte acquirente, che dovrà saldare allo stesso notaio (che in questo caso è sostituto d’imposta), tutte le imposte e le tasse di legge sul trasferimento di proprietà. Per comprare casa a Pisa (e in Italia in genere) in modo sicuro, è buona norma che la parte acquirente si tuteli preventivamente, facendo verificare la conformità urbanistico/catastale dell’immobile da un tecnico di fiducia, il quale successivamente redigerà una relazione tecnica da consegnare al notaio.

Notai a Pisa

- Francesca Acciaioli, via del Chiassatello 57. Telefono 050 26126, email facciaioli@notariato.it

- Claudio Calderoni, via Cattaneo 3. Telefono 050 43100, email ccalderoni@notariato.it

- Lia Gabri, via Gamerra 18. Telefono 050 830901, email lgabri@notariato.it

- Enrico Barone, via delle Cascine 122-124. Telefono 050 26319, email ebarone@notariato.it

- Pietro Cappelli, via di Gello 25. Telefono 050 8312201, email pcappelli@notariato.it

- Francesco Gambini, via Bianchi 63. Telefono 050 561890, email fgambini@notariato.it

- Barbara Bartolini, via Bianchi 63. Telefono 050 561890, email bbartolini@notariato.it

- Massimo Cariello, Lungarno Mediceo 16. Telefono 050 42315, email mcariello@notariato.it

- Antonella Sassano, via Pardi 15. Telefono 050 554330, email asassano@notariato.it

- Angelo Caccetta, via Matteucci 38. Telefono 050 542766, email acaccetta@notariato.it

- Salvatore Catania, via Matteucci 36. Telefono 050 503778, email scatania@notariato.it

- Valerio Varrati, via IV Novembre 8. Telefono 050 9711036, email vvarrati@notariato.it