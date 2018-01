Spa e terme: 5 centri dove concedersi coccole e relax a Pisa

San Valentino si avvicina e febbraio, con il freddo e le giornate uggiose, può essere proprio il mese giusto per regalarsi un pomeriggio di coccole e relax magari in coppia per omaggiare la festa degli innamorati.

Che sia una sauna o un bagno turco, una doccia emozionale oppure un bel massaggio poco importa, l'importante è riuscire a staccare la spina e rilassarsi per recuperare le energie in questo ultimo scampolo di inverno.

Ecco dunque alcuni luoghi dove rifugiarsi per fuggire dalla quotidianità...