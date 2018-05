'Ciclopi', il bike-sharing di Pisa: tutte le informazioni utili

'Ciclopi', il servizio di bike-sharing di Pisa, si è sviluppato negli anni fino a contare mille viaggi al giorno. Il servizio si è dotato di un sistema, accessibile anche via app, capace di indicare in tempo reale quanti mezzi siano non utilizzati e quanti posti liberi per riporre la bici siano disponibili nelle stazioni. Gli stalli monitorati sono 25.

Come dislocazione è coperta gran parte della città.

Questo l'elenco:



1. Aeroporto: piazzale D'Ascanio

2. Stazione: piazza della Stazione

3. Comune-Palazzo Blu: via Toselli

4. Teatro-Tribunale: via Palestro

5. Borgo Stretto: via Oberdan

6. Polo Marzotto: largo Pontecorvo

7. Duomo: piazza Manin

8. Pietrasantina: via San Jacopo

9. Paparelli: via Paparelli

10. Pratale: via di Pratale

11. Ospedale Cisanello: via Pietro Trivella

12. Biblioteca Sms: largo Tibet

13. Vittorio Emanuele: piazza Vittorio Emanuele II

14. Palacongressi: via Matteotti

15. Porta a Lucca: via Bianchi

16. Solferino: piazza Solferino

17. San Rossore Fs: via Andrea Pisano

18. Guerrazzi: piazza Guerrazzi

19. Livornese: via Chiassatello

20. Cavalieri: via Consoli del Mare

21. Martiri Libertà: piazza Martiri della Libertà

22. Galleria Gerace: via Carlo Matteucci

23. C. Marchesi: via M. Valgimigli

24. CNR-Praticelli: via G. Moruzzi

25 Sesta Porta: via Cesare Battisti 53