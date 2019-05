5 giardini della Toscana da visitare

Aree verdi destinate allo studio della botanica, ma anche luoghi dove ritrovare e ristabilire la pace dei sensi e la calma immersi nella natura, coccolati dal fruscio del vento tra le fronde e dal cinguettio degli uccellini. I giardini in Toscana, dagli orti botanici comunali e universitari fino a vere e proprie aree monumentali, sono moltissimi. Scopriamone insieme qualcuno.

L'Orto botanico dell'Università di Pisa è stato fondato nel 1543 grazie all'intuizione del medico e botanico imolese Luca Ghini e ai fondi concessi per la realizzazione dell'opera da parte del granduca Cosimo I. Con il 19° secolo l'Orto botanico subì sostanziali cambiamenti, anche in relazione alle mutate esigenze della botanica che - ormai evoluta come scienza autonoma - si specializzò in svariate branche compresa quella sistematico-evolutiva. In base alle teorie proposte da Darwin, Linneo, Tournefort e altri studiosi, le piante vennero classificate e presentate secondo criteri nuovi prettamente scientifici che evidenziavano le affinità biologiche piuttosto che le proprietà medicinali. Questa riorganizzazione fu attuata in varie fasi dai curatori dell'Orto Gaetano Savi e Teodoro Caruel a partire dalla prima metà dell’800.