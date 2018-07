Estate sul litorale: cinque locali dove andare a fare l'aperitivo

Metti una domenica al mare, in buona compagnia e con tanta voglia di vivere. Cosa c'è di meglio se non finire la giornata con un aperitivo? Tra happy hour e apericena in spiaggia, sono diverse le possibilità sul litorale pisano per gustare un ottimo cocktail e allo stesso tempo respirare aria di mare. Ma quali sono le location più interesantti dove godersi un ottimo aperitivo? Ecco i nostri consigli per voi.

SUNSET CAFE

Chi ama lo spettacolo del tramonto non può non pensare al Sunset Cafè a Marina di Pisa. Aperto tutti i giorni dalle ore 19 in poi, il Sunset Café coniuga atmosfera buona musica e, naturalmente, la possibilità di godere un aperitivo sulla spiaggia. Stuoini, tappeti, cuscini e candele sono l’arredamento perfetto per chi ama la brezza marina e vuole vivere qualche momento di relax lontano dai pensieri di studio o lavoro. Il locale si trova sula via Litoranea, al numero 40a.