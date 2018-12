I cinque presepi artistici da visitare in Toscana per le feste di Natale

Le festività natalizie si avvicinano e come da tradizione si celebra la ricorrenza rappresentando fisicamente, attraverso i presepi, la nascita del Bambin Gesù. I presepi, soprattutto in Toscana, sono piccole opere d’arte che ogni anno si rinnovano grazie all’abilità di appassionati e artisti che a volte impiegano mesi di duro lavoro per mettere a punto scenografie, creare scorci suggestivi e giochi di luce che lasciano a bocca aperta. Da 'Terre di presepi' ecco i cinque presepi artistici in Toscana da visitare durante le festività.

Presepi di Pieve Fosciana

I presepi di Pieve Fosciana occupano un ruolo di primo piano nell'arte presepiale regionale e nazionale. La loro notorietà si deve alla qualità tecnica delle rappresentazioni che passa dalla precisione del dettaglio alla scenografia, alla lunga storia che li accompagna che ha, negli anni, mosso troupe televisive nazionali e riviste di grande diffusione. Accanto al grande presepe meccanico costruito nel 1973, ci sono quaranta rappresentazioni. In via San Giovanni presepi e diorami, realizzati con tecnica del gesso e polistirolo sono arricchiti da armoniosi movimenti e vengono esposti all’ammirazione di un pubblico che ogni anno diventa sempre più numeroso.

(Foto dalla pagina Facebook Presepio di Pieve Fosciana)