Coronavirus in Alta Val di Cecina: come fare prelievi, prenotazioni mediche e pratiche amministrative

A partire dal 30 marzo sono cambiate le modalità per accedere ai servizi amministrativi nei distretti sanitari dell'Alta Val di Cecina. La gestione dell'emergenza Coronavirus ha costretto a rivedere l'organizzazione delle attività di front-office evitando il più possibile i contatti e gli accessi agli sportelli e potenziando i servizi on-line, l'uso della posta elettronica e del telefono.

Pertanto per l'ambito territoriale della dell'Alta Valdicecina sono a disposizione i numeri di telefono 0588 91943 e 0588 62453 (dal lunedì al venerdì ore 8-12), 0588 91591 (martedì 8.30-10.30 e giovedì 11.30-13.00), 0588 37416 (martedì 11.00-12.30, mercoledì 8.30-12.30 e giovedì 9.30-11.00) e l'email serviziamministrativisportelli avc@uslnordovest.toscana.it a cui rivolgersi per le seguenti pratiche amministrative: la prima scelta del medico o del pediatra; l'iscrizione al Sistema sanitario nazionale di cittadini italiani, stranieri e comunitari; il rilascio e l'attivazione della tessera sanitaria TEAM; l'accettazione delle pratiche per ausili e protesi; il rilascio dell'attestato per esenzioni e fasce di reddito per ticket.

Qualora non sia possibile portare a termine la pratica telefonicamente o per e-mail, l’operatore concorderà un appuntamento allo sportello con le necessarie condizioni di distanziamento sociale.

I cittadini già iscritti al Servizio sanitario nazionale ma che devono cambiare il medico per propria scelta o perché il rapporto medico/azienda è cessato o in cessazione a breve (per esempio se il medico va in pensione) possono inviare una email a cambiomedico@uslnordovest. toscana.it (consultare sul sito della Azienda Usl Toscana nord ovest la documentazione da allegare). Si ricorda che i cittadini possono autonomamente effettuare il cambio del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta nonchè l'autocertificazione per esenzione/fasce di reddito, su internet attraverso il portale Open Toscana o attraverso la app SmartSST di Regione Toscana.

Le prenotazioni dei prelievi del sangue e degli esami di laboratorio devono essere effettuate contattando le varie sedi ai seguenti numeri di telefono: per il laboratorio analisi di Volterra contattare lo 0587 273048 dal lunedì al venerdì, ore 8-13, e martedì e giovedì ore 14-17; per le sedi di Montecatini Val di Cecina e di Ponteginori contattare lo 0588 91591 il martedì ore 8.30-10.30 e il giovedì ore 11.30-13 e lo 0588 37416 il martedì 11-12.30, il mercoledì 8.30-12.30 e il giovedì 9.30-11; per la sede di Villamagna prendere accordi con il personale infermieristico secondo le modalità in uso; per il presidio di Pomarance contattare lo 0588 62451 dal lunedì al venerdì, ore 8-19; per il presidio di Larderello contattare lo 0588 91545 dal lunedì al venerdì, ore 11-13; per la sede di Castelnuovo Val di Cecina contattare lo 0588 91545 dal lunedì al venerdì, ore 11-13.

La modalità di prenotazione dei prelievi a domicilio è la seguente: per i residenti nel Comune di Volterra (ad eccezione di Villamagna), le richieste devono pervenire al presidio distrettuale di Volterra, tramite medico di famiglia, oppure eventualmente tramite fax al numero 0588 91599; per i residenti nella frazione di Villamagna la modalità resta invariata; per i residenti che fanno riferimento al presidio distrettuale di Pomarance (tutto il Comune ad eccezione delle frazioni di Montecerboli, Serrazzano, Lustignano e Larderello) le richieste devono pervenire al presidio distrettuale tramite medico di famiglia; per i residenti che fanno riferimento al presidio di Larderello (residenti a Castelnuovo Val di Cecina e nelle frazioni di Montecerboli, Serrazzano, Lustignano e Larderello) le richieste devono pervenire al presidio distrettuale tramite medico di famiglia oppure tramite fax al numero 0588 91500.

Per le prenotazioni di visite specialistiche ed esami di diagnostica strumentale contattare lo 0587 273048 dal lunedì al venerdì, ore 8-13, e martedì e giovedì, ore 14-17. Limitatamente alla prenotazione di visite specialistiche e esami di diagnostica strumentale rimane contestualmente attivo il servizio di call center di prenotazione telefonica già esistente ai consueti recapiti 050-995995 e 0588-91900.