Tutto quello che c'è da sapere per un'estate all'insegna del divertimento e del relax

Una guida per chi ha scelto di rimanere in città o per chi ha deciso di venire a visitarla durante il periodo estivo. Dagli stabilimenti balneari più divertenti, alle cosiddette 'spiaggette', senza dimenticare i luoghi in cui poter fare un aperitivo in riva al mare o le escursioni tra imperdibili mete della provincia di Pisa e della Toscana. E ancora cinema, piscine all'aperto e divertimento per vivere al meglio i tre mesi più caldi ed effervescenti dell'anno.

'Spiaggette' e aperitivi

Cosa c'è di meglio, in un'afosa giornata estiva, che un aperitivo bello fresco per poi concludere magari la serata in uno dei diversi locali che, tra Pisa e provincia, sono nati sulle sponde di fiumi e laghi? Pisa offre diverse possibilità in questo senso, sia in città che sul litorale. Ecco i nostri consigli per voi: