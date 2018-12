Natale e Capodanno alla (ri)scoperta del territorio: 3 luoghi magnifici da visitare

Conto alla rovescia per l'inizio delle feste. Tra Natale e l'Epifania in molti avranno un po' di tempo in più. Come impiegarlo? Magari concedendosi una passeggiata per (ri)scoprire le tante bellezze che racchiude la nostra provincia. Ecco una piccola guida, in 3 tappe, che vi condurrà tra castelli, edifici storici e luoghi di indubbio fascino. Buona gita e buone feste!

Motecerboli

Montecerboli è una frazione del comune di Pomarance che si trova all'interno della cosidetta 'Valle del Diavolo' che comprende diverse frazioni della regione e deve il suo nome alla presenza di numerosi soffioni boraciferi, emissioni violente di vapore acqueo ad alta pressione e temperatura che fuoriescono da spaccature presenti nel suolo, per poi dare vita ad uno spettacolo di tetra bellezza. Un luogo talmente spettrale e suggestivo che, si racconta, abbia ispirato Dante Alighieri nella sua rappresentazione dell'Inferno. Il nome della frazione richiama la figura mitologica di Cerbero, il cane a tre teste posto a guardia del regno infernale. Oltre al suggestivo centro storico di epoca medioevale, la zona è caratterizzata da numerosi soffioni boraciferi che emettono gas e vapori dal sottosuolo. Sede di un centro abitato già in età altomedievale, vi fu edificato un castello attestato nell'anno 1003, del quale oggi si possono osservare i resti della cinta muraria e di un portale d'accesso.