Covid-19, uffici del Consorzio Basso Valdarno chiusi al pubblico e servizi telefonici attivi

In linea con le disposizioni governative per il contrasto alla diffusione del COVID-19 gli uffici del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno rimarranno chiusi al pubblico a tutela dei cittadini e dei dipendenti. La decisione arriva in risposta alle nuove disposizioni ministeriali sulle ‘Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19’.

Rimarranno quindi chiusi al pubblico, fino a data da destinarsi, le tre sedi del Consorzio di Pisa, Ponte Buggianese (Pistoia) e Ponte a Egola (San Miniato, Pisa). I cittadini che avessero bisogno di informazioni relative al Tributo di Bonifica possono chiamare in orario di lavoro i numeri verdi 800 391 760 (Sede di Pisa), 800 645 303 (sede di Ponte Buggianese), 800 308 229 (sede di Ponte a Egola).

Chi avesse necessità di segnalare urgenze sul territorio è invitato a contattare i numeri 348.3701087, 349.2913117, 334.6439384.

Per altre informazioni consultare il sito www.c4bassovaldarno.it