Calendario scolastico 2019-2020 in Toscana: inizio delle lezioni, vacanze e ponti

Non manca poi così tanto al ritorno sui banchi di scuola, e come ogni anno le Regioni hanno pubblicato il calendario di lezioni, ponti e vacanze. Vediamo nel dettaglio quando suonerà la prima campanella in Toscana.

Quando si torna a scuola?

Il 16 settembre suonerà la prima campanella dell’anno scolastico in Toscana, Emilia Romagna, Liguria, Marche, Molise, Calabria, Sardegna, Lazio e Abruzzo. Gli ultimi a rientrare saranno gli studenti della Puglia, dove i cancelli riapriranno il 18 settembre, mentre i primi saranno gli alunni del Piemonte, in classe già dal 9 settembre. In Veneto, Campania, Umbria e Basilicata le scuole riapriranno l’11 settembre 2019. Il giorno successivo, il 12 settembre, torneranno a sedersi gli studenti della Valle D’Aosta, Sicilia, Trentino Alto Adige e Lombardia.

Vacanze in Toscana

Il ritorno a scuola è previsto il 16 settembre, ma dopo due mesi e mezzo tornano le vacanze:

vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2019 al 5 gennaio 2020

vacanze di Pasqua: dal 9 al 14 aprile 2020

Possibili ponti

sabato 2 novembre

sabato 2 maggio

lunedì 1 giugno

Calendario feste programmate

venerdì 1 novembre 2019 : Tutti i Santi

domenica 8 dicembre 2019 : Immacolata Concezione

mercoledì 25 dicembre 2019: Natale

giovedì 26 dicembre 2019: Santo Stefano

mercoledì 1 gennaio 2020: Capodanno

lunedì 6 gennaio 2020: Epifania

domenica 12 aprile 2020: Pasqua

lunedì 13 aprile 2020: Lunedì dell’Angelo

sabato 25 aprile 2020: Festa della Liberazione

venerdì 1 maggio 2020: Festa del Lavoro

martedì 2 giugno 2020: Festa nazionale della Repubblica.

Quando termina la scuola in Toscana

Il termine delle lezioni è previsto per il 10 giugno 2020 (30 giugno per le scuole dell'infanzia).