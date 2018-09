Alimentazione: i consigli dell'esperta per eliminare le tossine estive

L'estate, si sa, porta con sé un carico di cene, aperitivi, braciate, pranzi al sacco da consumare in spiaggia o durante un'escursione. Una variante appetitosa rispetto alla normale routine degli altri mesi dell'anno, ma molte volte poco rispettosa del corretto bilanciamento fra carboidrati, proteine e grassi. Quali sono i passi migliori da compiere per tornare ad una routine alimentare che ci consenta di eliminare le tossine derivanti dalla bella stagione, senza però rinunciare al gusto? La nutrizionista, biologa e dietista Silvia Castrogiovanni ci dà qualche consiglio per tornare in forma con un regime alimentare corretto.

1. La dieta non è una privazione

Molto spesso la dieta viene associata al concetto di eliminazione e privazione dalla nostra tavola di alcuni alimenti. "Niente di più sbagliato", spiega la dottoressa Castrogiovanni. Al ritorno dalle vacanze e al termine della stagione estiva si deve puntare ad una soluzione che aiuti a ritrovare la carica e anche a prolungare gli effetti positivi della bella stagione. "Non una dieta dimagrante - continua l'esperta - ma un regime che, accompagnato all’attività fisica, permetta di recuperare la forma perduta e di rimettere in moto il nostro metabolismo".