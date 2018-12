Distributori di carburante 'bianchi', quando il pieno è low cost: dove a Pisa

Fare rifornimento di carburante in una stazione 'bianca', ovvero senza logo, costa meno. Anche se il risparmio non è corposo - si parla al massimo di circa dieci centesimi in meno al litro - comunque può giovare nel lungo periodo alle proprie tasche. Qui di seguito 19 distributori di carburante low cost a Pisa e provincia.

New Gas Network - via Rio Pozzale, 56021 Cascina

Oasi del Carburante - via del Brennero 1, 56123 Pisa

Pisa Carburanti Ospedaletto - via Emilia 450, 56121 Pisa

Pisa Carburanti S.Ermete - via Emilia 183, 56121 Pisa

Pisa Carburanti Cascina, via Nazario Sauro 124, 56021 Cascina

Economy Cisanello - via Cisanello 172, 56124 Pisa

Economy Asciano, via delle Sorgenti 20, 56017 San Giuliano Terme

Beyfin Pisa - via Aurelia Sud 331, 56121 Pisa

Beyfin Calcinaia - via Provinciale della Botte 66, 56012 Calcinaia

Beyfin Peccioli - via della Fila, 36, 56037 Peccioli

Beyfin Pontedera - via della Fornace, 99, 56025 Pontedera

Beyfin Pontedera - via Tosco Romagnola Ovest, 17, 56025 Pontedera

Beyfin San Miniato - via Romaiano, 34, 56028 San Miniato

Beyfin Santa Maria a Monte - via Francesca Sud 434, 56020 Santa Maria A Monte

Beyfin Vicopisano - via Provinciale Le Francesca Nord, 29/a, 56010 Vicopisano

Quattropetroli Lari - via XVI Luglio 2, 56035 Lari

Quattropetroli San Miniato - via Balconevisi, 14, 56024 Genovini - Loc. La Serra - San Miniato

Pratelli Carburanti - via Volterrana, 310 56033 Capannoli

Fop Prodotti Petroliferi - via Provinciale Francesca Sud, 134 56029 Santa Croce sull'Arno