Come diventare scrutatore a Pisa: documenti utili

In ogni Comune in Italia esiste un unico Albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale, comprendente i nominativi degli elettori che presentano apposita domanda. Le domande debbono essere presentate o spedite all'ufficio elettorale comunale dal 1° ottobre al 30 novembre di ogni anno. La Commissione Elettorale Comunale, valutati i requisiti, procede all'iscrizione all'Albo. La domanda non deve essere rinnovata ogni anno. Entro il 15 gennaio di ciascun anno, l'albo è depositato nella segreteria del comune per la durata di quindici giorni ed ogni cittadino ha diritto di prenderne visione.

Requisiti

I requisiti per l'iscrizione all’Albo sono:

- essere iscritti nelle liste elettorali del Comune;

- essere in possesso del diploma di scuola media inferiore

Sono esclusi, inoltre, dalla funzione di scrutatore di seggio elettorale: i dipendenti del Ministero dell'Interno, i dipendenti delle Poste e Telecomunicazioni, gli appartenenti alle Forze Armate in servizio, i medici provinciali e gli ufficiali sanitari, i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici Elettorali Comunali, i candidati alle elezioni per le quali si svolga la votazione. (art. 38 DPR 30 marzo 1957, n. 361 e art. 23 DPR 16 maggio 1960, n. 570).

A chi rivolgersi a Pisa

Direzione Servizi Demografici –Sociale U. O. Elettorale Leva Militare con sede in via del Moro, 3. Il funzionario è Barbara Dainelli (tel 050 910335, email b.dainelli@comune.pisa.it). Dipendenti incaricati: Tamburi Andrea (tel 050 910646, email a.tamburi@comune.pisa.it). Orario apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 ed il martedì e giovedì anche nel pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

L’elettore deve usare il modulo per domanda scrutatore di seggio reperibile a questo link. Se il modulo è inviato tramite posta ordinaria deve essere allegata copia del documento d’identità. L’invio tramite Pec non richiede allegati.