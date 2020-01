Anagrafe, uffici demografici e Urp del Comune di Pontedera: dal 22 gennaio cambiano gli orari di apertura

Da mercoledì 22 gennaio cambiano gli orari di apertura degli Uffici Servizi Demografici e dell'Urp (Ufficio relazioni con il pubblico) del Comune di Pontedera.

Il nuovo orario sarà il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00. Il martedì e il giovedì gli uffici saranno aperti anche nel pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 17,30.

Il nuovo orario è stato approvato con la delibera di Giunta n. 4 del 16 gennaio e si è reso necessario, in via sperimentale, nelle more della riorganizzazione degli uffici necessaria per attivare il nuovo servizio di richiesta dei certificati digitali.