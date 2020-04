Palaia: come richiedere i buoni spesa per persone e famiglie in difficoltà

Il Comune di Palaia ha predisposto le modalità di richiesta dei buoni spesa per le famiglie che si trovano in difficoltà a causa dell'isolamento sociale e della sospensione dell’attività lavorativa. Di seguito le indicazioni necessarie per i nuclei familiari che ha subito danni economici a causa dell'emergenza Coronavirus tali da non consentire l'acquisto di beni alimentari o di prima necessità e che non hanno a disposizione forme di reddito alternative o giacenze bancarie.

Scaricare il modulo di richiesta dal link presente sul sito internet del Comune (verificare che sia quello del Comune, non altri fac-simile disponibili in rete), oppure prelevare un modulo cartaceo già stampato e che sarà reperibile nei prossimi giorni nei negozi

Compilare per intero l'autocertificazione (ogni dichiarazione mendace sarà perseguibile penalmente) della condizione nella quale si trova il nucleo e firmarla

Le persone che hanno bisogno di supporto per la compilazione potranno chiamare i numeri telefonici: Comune di Palaia 0587621420 (Lun-Mart-Giov-Ven dalle 9 alle 13); Unione Valdera 0587299571-299577 (dal Lunedì al Venerdì dalle 9 alle 13); assistente sociale Presidio La Rosa 340 0619387 - 340 7387627 (Lun-Merc-Ven dalle 8 alle 14)

Inviare il modulo scannerizzato o fotografato per email a segreteria@unione.valdera.pi.it o restituire il modulo compilato in Comune, previo appuntamento da prendere al numero 0587621420

La verifica delle condizioni del nucleo familiare per ricevere i buoni spesa sarà fatta dalla Commissione comunale preposta. Una volta effettuata la valutazione, saranno consegnati i buoni spesa alle famiglie, nel rispetto delle disposizioni di sicurezza, nelle modalità che saranno specificatamente comunicate

Il buono spesa concesso è calcolato sulla base delle risorse disponibili

La spesa deve essere effettuata nel Comune di residenza. L’elenco dei negozi aderenti sarà pubblicato sul sito del Comune