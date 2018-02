Domenicalmuseo: i 3 musei gratis a Pisa

In tutta Italia sono oltre 450 i musei, siti archeologici e monumenti che, ogni prima domenica del mese, accolgono liberamente cittadini e turisti per la #domenicalmuseo, una giornata dedicata alla scoperta del patrimonio culturale del proprio territorio. L'iniziativa è in vigore dal luglio del 2014, con una partecipazione di oltre 10 milioni di visitatori nei soli musei statali.

A Pisa le strutture che aderiscono sono la Certosa di Calci, il Museo nazionale di San Matteo e l'Orto Botanico dell'Università di Pisa.