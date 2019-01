Tre locali dove bere una cioccolata calda a Pisa

L'unico modo per resistere ad una tentazione è cedervi, sosteneva ironicamente Oscar Wilde. Soprattutto quando si tratta di cioccolato, aggiungiamo noi. A maggior ragione durante l'inverno, quando le temperature vanno in picchiata: che cosa c’è infatti di meglio una tazza di cioccolata calda per combattere il freddo? Ecco alcuni locali della città in cui è possibile consumare questa specialità.

Cioccorocolato

Il locale si trova in via Giovanni Di Simone, al numero 10. Si tratta di una pasticceria artigianale in cui è possibile consumare, oltre a dolci e pasticcini di varia natura, anche caffè, tè e cioccolata calda.

Caffè Letterario Volta Pagina

Il locale si trova in una traversa di Corso Italia, precisamente in via San Martino 71. Si tratta di un caffè letterario pensato "per leggere, chiaccherare, rilassarsi, ascoltare musica ed assistere ad eventi". Insomma un posto tranquillo dove rilassarsi e passare un pò di tempo magari leggendo un libro e accompagnando la lettura con una tazza di cioccolata calda. I libri si possono 'prendere in prestito' direttamente dal locale.

Pasticceria Salza

La pasticceria Salza è uno storico locale del centro storico dal 1928: si trova, più precisamente, sotto i portici di Borgo Stretto. Oltre ai prodotti di pasticceria è possibile gustare una cioccolata calda fatta in casa.