Laurea: cinque locali del centro città dove festeggiarla al meglio

Scherzi, goliardate, foto rielaborate e affisse per strada con l'obiettivo di mettere in imbarazzo il dottore, canzoncine buffe per prenderlo in giro. Ma soprattutto un bel festeggiamento senza pensieri in uno dei locali cittadini che si mettono a disposizione per party e rinfreschi. La laurea è uno di quei momenti che merita di essere festeggiato insieme a parenti e amici, quelli 'storici' e quelli acquisiti durante gli anni di studi universitari. Ecco quindi cinque locali del centro città dove è possibile festeggiare questo traguardo nel migliore dei modi e all'insegna dell'allegria.