Equiparazione dell'assenza dal lavoro al ricovero: via preferenziale per i lavoratori fragili

La Asl Toscana nord ovest informa che la medicina legale sta mettendo in atto una via prioritaria di accertamento, dedicata a tutti i lavoratori che si trovano in una situazione a rischio contagio perché immunodepressi o affetti da patologie oncologiche o in cura con terapie salvavita, perché possano usufruire della possibilità, concessa dal decreto 'Cura Italia', di equiparare l’assenza dal lavoro al ricovero.

Perché l’accertamento avvenga nel più breve tempo possibile è importante che il lavoratore contatti la medicina legale inviando una mail, specificando il motivo della richiesta barbara.pagni@uslnordovest. toscana.it (Pisa); mafalda.nardini@uslnordovest. toscana.it (Pontedera); antonella.creatini@ uslnordovest.toscana.it (Volterra); gabriele.benvenuti@ uslnordovest.toscana.it (Livorno, Cecina, Piombino, Portoferraio).

Si ricorda che l’assenza dal lavoro equiparata al ricovero ospedaliero riguarda anche i lavoratori che hanno già ottenuto il riconoscimento di portatori di handicap grave (ex art 3, comma 3, L.104/1992), per i quali è sufficiente presentare al datore di lavoro il certificato del medico di famiglia con l’indicazione degli estremi della condizione di handicap.