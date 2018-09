Esercizio fisico: i 6 consigli dell'esperto per tornare in forma dopo l'estate

La preparazione alla stagione estiva, per molti, è diventata ormai la ragione principale dell'attività fisica svolta durante gli altri nove mesi dell'anno. Una volta entrati in questo periodo, però, generalmente si rallentano i ritmi frenetici tenuti di solito, per godersi le ferie, i piaceri della tavola e qualche bicchiere di vino o di birra in compagnia di familiari e amici. Una tradizione prettamente italiana che generalmente mette da parte nei giorni più caldi dell'anno la preparazione e l'allenamento fisico. Cosa ne pensano gli esperti di fitness? Luca Stefanini, comproprietario della palestra 'Moving Fitness Club' di Pisa, ci ha dispensato alcuni consigli e qualche osservazione in merito.

1. Sbagliato interrompere

Alla base di un corretto allenamento e di una giusta preparazione fisica c'è la costanza nell'attività. In pratica, non si dovrebbe mai interrompere del tutto quello che si fa durante l'anno con la scusa dell'estate, del caldo e delle ferie. "E' un'usanza tutta italiana quella della pausa dell'allenamento nei mesi estivi", spiega Stefanini. "In tutti gli altri paesi europei, persino in Spagna, si continua a lavorare sul proprio corpo anche a luglio e agosto". Giusto e doveroso quindi osservare alcune pause durante i dodici mesi dell'anno, "ma non dovrebbero mai superare le tre settimane continuative", aggiunge il comproprietario della palestra situata in via Fiorentina. E' di fondamentale importanza quindi non riprendere al 100% l'allenamento che si è interrotto, ma arrivarci gradualmente.